2026 Dünya Kupası son 32 turunda bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Murat Yakın'ın teknik direktörlüğünü yaptığı İsviçre, Cezayir'le karşılaştı. Karşılaşmaya hızlı başlayıp 10'uncu dakikada Breel Embolo ile fileleri havalandıran İsviçre, ikinci devreyi 46'da Dan Ndoye'un golüyle açıp skoru tayin etti: 2-0.

ÇEYREK FİNAL YOLLARI AÇIK

Kanada, Bosna-Hersek ve Katar'ın olduğu B Grubu'ndan lider çıkan İsviçre, son 32 turunda Cezayir'i eleyerek adını son 16'ya yazdırdı. Murat Yakın'ın öğrencilerinin son 16 turundaki rakibi ise Kolombiya-Gana maçının galibi olacak. Otoritelere göre İsviçre'nin, gelebilecek iki takıma karşısında da turu geçip çeyrek finale çıkmak adına yüksek oranda şansı bulunuyor.