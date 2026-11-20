Ekranların tanınan isimlerinden Murat Yıldırım, yoğun temposuna ailesiyle birlikte verdiği molayla ara tatili değerlendirdi. Eşi Iman Elbani ve kızı Miray ile Antalya'ya giden oyuncu, tema parkta gün boyu eğlenceli vakit geçirdi.
AİLECE TEMA PARKTA VAKİT GEÇİRDİLER
2016 yılında Faslı oyuncu Iman Elbani ile evlenen Murat Yıldırım, eğitime verilen ara tatilde ailesiyle şehir dışına çıktı. Çift, kızları Miray ile birlikte Antalya'ya gitti.
Tema parktaki farklı eğlence alanlarını gezen ve çeşitli oyunları deneyimleyen Yıldırım ailesi, gün boyunca birlikte vakit geçirdi. Ünlü oyuncu, ailesiyle geçirdiği anlara ait fotoğrafları da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
AİLEYE AĞUSTOS AYINDA YENİ ÜYE KATILMIŞTI
Murat Yıldırım ve Iman Elbani, ağustos ayında Kerem adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ikinci kez anne baba olmuştu.
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