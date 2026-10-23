2016 yılında Faslı oyuncu İman Elbani ile evlenen Murat Yıldırım, eşinin yeni yaşını sosyal medya hesabından kutladı. Birlikteliklerini zaman zaman romantik paylaşımlarla gösteren çift, bu kez doğum günü kutlamasından karelerle gündeme geldi.

“BU HAYATTA EN ÇOK SENİNLE GEÇEN ZAMANIN KIYMETİNİ BİLDİM”

Murat Yıldırım, eşinin doğum günü kutlamasından fotoğrafları takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, İman Elbani'ye şu sözlerle seslendi:

“Bu hayatta en çok seninle geçen zamanın kıymetini bildim. İyi ki doğdun sevgilim.”

İKİ ÇOCUKLARIYLA MUTLU AİLE TABLOSU

Aralık ayında evliliklerinin 10. yılını kutlamaya hazırlanan çift, Ekim 2022'de kızları Miray'ı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmuştu. Murat Yıldırım ile İman Elbani, ağustos ayında Kerem adını verdikleri oğullarının dünyaya gelmesiyle iki çocuklu bir aile oldu.