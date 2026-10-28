Antalya'da Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Kara'nın 61 yaşında olduğu belirtildi. Eşinin 112'ye ihbarı üzerine Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kara, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

İhsan Kara, Sivas'ın Koyulhisar, Erzurum'un Şenkaya, Afyonkarahisar'ın Şuhut, Mersin'in Aydıncık, Konya'nın Cihanbeyli ve Ankara'nın Pursaklar ilçelerinde kaymakamlık yaptı. Batman'da vali yardımcısı olarak çalıştı.

Bir dönem İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği'nde görev aldı. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nde Eğitim Dairesi'nin kurucu başkanı oldu. İstanbul'da Eyüpsultan Kaymakamlığı'nı da yürüttü.