Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, geçirdiği kalp krizi üzerine kaldırıldığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kara'nın ailesine, yakınlarına ve tüm hemşehrilerine başsağlığı ve sabır dilendi. Kara için bugün (28 Ekim) saat 13.30'da Valilik Hükümet Konağı önünde resmi cenaze töreni düzenleneceği bildirildi. Kara'nın cenazesi, 30 Ekim Cuma günü Konya'nın Karatay ilçesindeki Hacı Veyis Camisi'nde cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Üçler Mezarlığı'na defnedilecek.

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