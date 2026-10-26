Melisa Döngel ile Murda’nın klip çekimleri sırasında başlayan yakınlaşmaları bir dönem magazin gündeminde konuşulmuştu. İkilinin aşk yaşadığı iddiaları ortaya atılırken, bu hikâyenin uzun sürmediği öne sürüldü. Ufuk Özcan’ın haberinde, Murda’nın Döngel’e “Arkadaş kalalım” teklifinde bulunduğu iddiasına yer verildi.

“ARKADAŞ KALALIM” TEKLİFİ

Kulis bilgisine göre; Murda, Melisa Döngel’e “Arkadaş kalalım” dedi. Rapçinin bir röportajında Serenay Sarıkaya ile aynı dizide rol alarak oyunculuk yapmak istediğini açıklaması da bu hikâyenin dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.

SOSYAL MEDYADA TAKİBİ BIRAKMADI

Haberde yer alan iddiaya göre Murda’nın sözleri Melisa Döngel’in hoşuna gitmedi. Genç oyuncunun Murda’yı sosyal medya hesabından silmediği ancak onu hayatından ve kalbinden çıkardığı öne sürüldü. Böylece ikilinin ilişkisinin sona erdiği iddiası magazin gündemine taşındı.



Ufuk Özcan'ın yazısından ilgili bölüm şöyle: ''Kulağıma gelenlere göre Murda, Melisa Döngel'e "Arkadaş kalalım" teklifinde bulunmuş. Üstelik Murda'nın bir röportajında Serenay Sarıkaya ile aynı dizide rol alarak oyunculuk yapmak istediğini söylemesi de bu hikayeye ayrı bir boyut kazandırmış.''