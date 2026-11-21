Avustralya'nın geliştirdiği ve bugüne kadar silah sistemlerine ilişkin ayrıntıları gizli tutulan "Hayalet Köpekbalığı" (Ghost Shark) adlı otonom denizaltının yetenekleri ortaya çıktı. Deniz mayınları taşıyabilen ve patlayıcı yüklü insansız hava araçları fırlatabilen denizaltılar, en tehlikeli askeri görevleri mürettebata ihtiyaç duymadan gerçekleştirmek üzere tasarlandı. Avustralya ise yeni silah sistemini ABD ve İngiltere'ye de sunmaya hazırlanıyor.

Avustralya Savunma Bakanlığı, "Hayalet Köpekbalığı" olarak bilinen otonom denizaltıların saldırı ve operasyon kabiliyetlerine ilişkin daha önce açıklanmayan ayrıntıları kamuoyuyla paylaştı. Denizaltıların ölümcül silahlar taşıyacağı biliniyordu ancak bu sistemlerin olası düşman hedeflerine nasıl saldıracağı bugüne kadar netlik kazanmamıştı.

Açıklanan bilgilere göre denizaltılar, üç temel görev için kullanılabilecek:

İnsansız hava aracı fırlatma: Denizaltılar, "Anduril Altius" adı verilen insansız hava araçlarını fırlatabilecek. Başlangıçta keşif amacıyla kullanılan bu araçlar, 4 kilograma kadar patlayıcı taşıyarak düşman gemilerine doğrudan saldırı düzenleyebilecek.

Deniz mayını döşeme: Her bir denizaltı, 12 adede kadar deniz mayını taşıyabilecek. Böylece stratejik öneme sahip su yolları kısa sürede mayınlanarak düşman gemilerinin geçişine kapatılabilecek.

Lojistik destek: Otonom denizaltılar, ulaşılması güç ve tehlikeli bölgelerde görev yapan özel kuvvetlere malzeme ve ekipman ulaştırabilecek.

Milyar dolarlık anlaşmayla donanmaya katılacak

Avustralya Kraliyet Donanması, geçen yıl imzalanan 1,7 milyar dolarlık anlaşma kapsamında önümüzdeki birkaç yıl içinde çok sayıda "Hayalet Köpekbalığı" denizaltısını envanterine katacak.

İlk teslimat ocak ayında gerçekleştirildi. Denizaltılar, bu ay Güney Kaliforniya açıklarında ABD ve İngiltere'nin de katıldığı "Büyük Oyun" (Big Play) tatbikatlarında görev alıyor.

Avustralya Savunma Sanayi Bakanı Pat Conroy, denizaltıların artık gerçek anlamda saldırı kabiliyeti kazandığını belirtti. Conroy, bu sistemlerin deniz ulaşım yollarını mayınlayabildiğini ve uzaktaki hedefleri hassas şekilde etkisiz hale getirebildiğini söyledi.

"Hayalet Köpekbalığı", geleneksel mürettebatlı denizaltılarla birlikte çalışacak bir kuvvet çarpanı olarak tasarlandı. En tehlikeli ve zorlu görevleri üstlenmesi planlanan sistem, modüler yapısı sayesinde farklı askeri ihtiyaçlara göre donatılabiliyor. Torpidolardan keşif sistemlerine kadar çeşitli ekipmanları taşıyabilen denizaltı, böylece farklı operasyonlarda kullanılabiliyor.

Anduril Australia yöneticisi David Goodrich, otonom denizaltılarla deniz mayını döşemenin mürettebatlı savaş gemilerini tehlikeli bölgelere göndermekten çok daha ucuz ve güvenli olduğunu vurguladı.

ABD ve İngiltere'ye de satışa sunuluyor

Avustralya, "Hayalet Köpekbalığı"nın ihracatını AUKUS güvenlik ittifakının ikinci ayağı kapsamında ABD ve İngiltere'ye de sunuyor. Ülke, bunun yanı sıra "Hayalet Yarasa" (Ghost Bat) adlı insansız hava aracının ihracatından da önemli beklentiler taşıyor.

Almanya'nın daha önce ilgilendiği Hayalet Yarasa için Berlin yönetiminin doğrudan tedarik seçeneğinden vazgeçtiği öne sürüldü. Politico dergisinin haberine göre Almanya, bu aracı yalnızca Avrupa'daki alternatiflerle rekabet edeceği bir değerlendirme sürecinde ele alacak. Bakan Conroy ise Almanya'nın yalnızca açık bir ihale süreci yürüttüğünü belirterek gelişmenin Avustralya açısından olumsuz yorumlanmaması gerektiğini savundu.

"Hayalet Köpekbalığı", ABD Donanması'nın "Orca" adlı sistemi de dahil olmak üzere dünyada geliştirilen otonom denizaltı projelerinden biri. Conroy, yaklaşan ortak tatbikatlarda ABD ve İngiltere'nin denizaltının yeteneklerini yakından görebileceğini söyledi. Müttefik ülkelerin satın alma konusunda ilgi göstereceğine yönelik umudunu koruduğunu da ifade etti.

ABC News'in aktardığına göre Avustralya'nın AUKUS anlaşmasının ikinci ayağı kapsamındaki ihracat çalışmalarında öncelik, doğrudan denizaltı satışından ziyade savaş modülleri ve taşınabilir silah sistemleri olacak.