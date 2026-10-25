Murgul Siyanüre Hayır Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Görkem Durmuş, “Yıllarca süren bu mücadelenin ana kaynağı, Cengiz Holding’in 2014 yılında yangından mal kaçırır gibi oldu bittiye getirmeye çalıştığı açık siyanür liç havuzlarıydı. Biz ölmek değil, yaşamak istiyoruz. Para değil, bu güzel doğayı istiyoruz” dedi.

Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem ise şunları söyledi: “Ne zaman siyanür havuzu aklınıza gelirse çocuğunuzu, torununuzu düşünün. Bu tehlike, çocuklarımızın geleceğiyle doğrudan bağlantılı.”