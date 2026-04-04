La Liga'nın 30. haftasında Real Mallorca ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Milli futbolcumuz Arda Güler, maça ilk 11'de başlarken, 72. dakikada oyundan alındı.
Son Moix Stadı'ndaki mücadelede 41. dakikada Manu Morlanes'in attığı golle Mallorca öne geçti. Real Madrid 88. dakikada Eder Militao ile skora denge getirdi.
Dakikalar 90+1'i gösterirken eski Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi sahneye çıktı. Muriqi attığı golle Real Madrid'in şampiyonluk yoluna büyük bir engel çıkarttı. Golden sonra gözyaşlarına hakim olamayan Kosovalı forvet, duygu patlaması yaşadı.
La Liga'da 3 hafta sonra kaybeden Real Madrid, 1 maç eksiği bulunan lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde (69) kaldı. Kümede kalma mücadelesi veren Mallorca ise puanını 31'e yükseltti.