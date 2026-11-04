Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmada gol atan Vedat Muriqi, maçın ardından yaptığı açıklamada galibiyetin sezonun dönüm noktası olmasını diledi.

Kosovalı golcü, taraftarlara seslenerek "Çok mutluyum. Golüm taraftarlarımıza armağan olsun. Zor zamanlar geçiriyoruz. Fenerbahçe'nin ne kadar büyük olduğunu gösterdik" dedi.

Maça iyi başladıklarını vurgulayan Muriqi, "Herkes hissetmiştir, maça inanılmaz başladık. Direkten dönen topumuz vardı, şanssız bir gol yedik, başardık, geri döndük. Fenerbahçe büyüklüğü budur. Herkese canı gönülden teşekkür ederim. Bu galibiyet, inşallah bu sezonun dönüm noktası olur" ifadelerini kullandı.

"BİZİM ANA HEDEFİMİZ SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞU"

Muriqi, geçen hafta Slavia Prag karşısında 2-0 öndeyken beraberlikle ayrıldıkları karşılaşmayı da hatırlattı. Liverpool galibiyetiyle 5 puana ulaştıklarını belirten golcü futbolcu, önlerinde Shakhtar ve LASK maçlarının bulunduğunu söyledi.

Takımın hedeflerine ilişkin Muriqi, "Bizim ana hedefimiz Süper Lig şampiyonluğu ama Şampiyonlar Ligi'nde de gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz" diye konuştu.