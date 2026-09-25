Kosova ile İrlanda Cumhuriyeti, UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup ilk maçında kozlarını paylaştı. Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriqi'in 83. dakikada attığı golle Kosova maçı 1-0 kazandı.Muriqi, Fenerbahçe'nin Eyüpspor maçında da 4 gol kaydetmişti.

Muriqi'in attığı gol sonrası sevinci başına dert açabilir.

Vedat Muriqi galibiyet golünü attı ve kutlamasında (Kosova Kurtuluş Ordusu) UÇK liderlerine destek mesajı gösterdi. Kosova forveti golünü, destek mesajı bulunan tişört ile Lahey'deki Uzman Odaları'nda ilk derecede mahkum edilen eski UÇK liderlerine ithaf etti.

Gol sevincine Beşiktaşlı Milot Rashica'da eşlik ederken gözler UEFA'ya çevrildi.

LAHEY UZMAN ODALARI NEDİR?

Lahey'deki Kosova Uzman Odaları (Kosova Özel Mahkemesi), 1998-2000 yılları arasındaki Kosova Savaşı döneminde işlendiği iddia edilen savaş suçları ve insanlığa karşı suçları yargılamak üzere Hollanda'nın Lahey kentinde kurulmuş özel bir yargı organıdır. Hukuken Kosova yasalarına bağlı olsa da uluslararası hakim ve savcılardan oluşmaktadır.

16 Eylül 2026 tarihinde eski Kosova Cumhurbaşkanı ve UÇK (Kosova Kurtuluş Ordusu) komutanı Hashim Thaçi ile diğer üst düzey UÇK liderleri hakkında nihai ilk derece kararını açıklamıştır. Keyfi gözaltı, işkence, kötü muamele ve cinayet gibi suçlardan suçlu bulunan sanıklara toplam 81 yıl hapis cezası verilmiştir.

UEFA'nın siyasi mesaj nedeniyle Vedat Muriqi'e ceza verme ihtimali gündemde.