MUŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. MUŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2026/46

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Muş İli, Korkut İlçesi, Karakale Mah.

MEVKİİ : Köy Civarı

PAFTA NO :

ADA NO : 111

PARSEL NO : 41

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.150,73

MALİKİN ADI VE SOYADI : Asım ALKIŞ ve diğerleri.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ESAS NO : 2026/47 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Muş İli, Korkut İlçesi, Karakale Mah.

MEVKİİ : Köyiçi

PAFTA NO :

ADA NO : 112

PARSEL NO : 32 ve 34

VASFI : Yol

YÜZÖLÇÜMÜ : 34 parsel (7,15m2) 32 parsel(56,09m2)

MALİKİN ADI VE SOYADI : ABDURRAHİM YAMEN ve diğer davalılar.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ESAS NO : 2026/48

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Muş İli, Korkut İlçesi, Karakale Mah.

MEVKİİ : Köy Civarı

PAFTA NO :

ADA NO : 107

PARSEL NO : 8

VASFI : Ev ve Ahır ve Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.976,80

MALİKİN ADI VE SOYADI : Gülten YILMAZ ve diğerleri.

ESAS NO : 2026/49 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Muş İli, Korkut İlçesi, Karakale Mah.

MEVKİİ : Köycivarı

PAFTA NO :

ADA NO : 109

PARSEL NO : 390

VASFI : Yol

YÜZÖLÇÜMÜ : 411,86m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : MEHMET ALİ AKDENİZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ESAS NO : 2026/50

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Muş İli, Korkut İlçesi, Karakale Mah.

MEVKİİ : KöyCivarı

PAFTA NO :

ADA NO : 111

PARSEL NO : 27

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 492,84

MALİKİN ADI VE SOYADI : Mehmet Ali OT

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ESAS NO : 2026/51 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Muş İli, Korkut İlçesi, Karakale Mah.

MEVKİİ : Köyiçi (Mezra)

PAFTA NO :

ADA NO : 107

PARSEL NO : 22

VASFI : Bahçe

YÜZÖLÇÜMÜ : 972,63m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : ABDUSSELAM YILDIZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ESAS NO : 2026/53 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Muş İli, Korkut İlçesi, Karakale Mah.

MEVKİİ : Köycivarı

PAFTA NO :

ADA NO : 111

PARSEL NO : 34

VASFI : Yol

YÜZÖLÇÜMÜ : 541,64 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : İsmail Acar, Şakir Acar

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ESAS NO : 2026/55 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Muş İli, Korkut İlçesi, Karakale Mah.

MEVKİİ : Mezraiçi

PAFTA NO :

ADA NO : 109

PARSEL NO : 374

VASFI : Yol

YÜZÖLÇÜMÜ : 604,74 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : Cuma Yıldız, Mahir Yıldız,

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ESAS NO : 2026/56 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Muş İli, Korkut İlçesi, Karakale Mah.

MEVKİİ : Köyiçi (Yol )

PAFTA NO :

ADA NO : 112

PARSEL NO : 36

VASFI : Yol

YÜZÖLÇÜMÜ : 23,71m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : Tekin YAMEN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/47 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05.03.2026

