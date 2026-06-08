MUŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. MUŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/4 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Muş İli Merkez İlçesi
MEVKİİ : Elçiler (Resulan) Mah.
PAFTA NO :
ADA NO : 165
PARSEL NO : 3
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 9083,71m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : SEDRETTİN EKEN
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/4 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05.01.2026
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