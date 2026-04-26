Doğu Anadolu bölgesi beşik gibi; bölgede 12 saatte 4 üzeri iki deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 19.48'de Muş'un Bulanık ilçesinde deprem meydana geldi.

Söz konusu deprem yerin 15.56 kilometre derinliğinde gerçekleştiği aktarıldı.

Depreme ilişkin herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı bildirildi.

BİNGÖL 4,4 İLE SALLANMIŞTI

Sabah saatlerinde ise Bingöl'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Saat 08.01'de yaşanan depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçülmüştü.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, depremin ardından ilgili kurumlar tarafından yapılan ilk incelemelerde herhangi bir can ve mal kaybının tespit edilmediği belirtilmişti.

AĞRI'DA BAZI EVLER HASAR GÖRMÜŞTÜ

Bölgede 22 Nisan'da ise merkez üssü Ağrı'nın Patnos ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmişti.

Depremin 13,43 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenmişti.

Depremde bazı evler hasar görürken olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı vurgulanmıştı.