Muş’ta göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen operasyon kapsamında 8 düzensiz göçmen yakalandı, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 kişi ise tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda şüpheli bir araç uygulama noktasında durduruldu. Araçta yapılan kontrollerde yabancı uyruklu 8 kişinin bulunduğu tespit edildi.

Olayla bağlantılı olduğu belirlenen bir diğer araç ise hastane kavşağı civarında durdurularak sürücüsü gözaltına alındı. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemler için Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.