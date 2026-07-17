Muş'un merkeze bağlı Özdilek köyünde 10 Temmuz'da meydana gelen acı olayda, Murat Nehri'ne düşerek akıntıya kapılan ve gözden kaybolan 10 yaşındaki Berat Karakaya'dan acı haber geldi. Küçük çocuğun kaybolmasının ardından nehir genelinde başlatılan yoğun ve geniş çaplı arama kurtarma faaliyetleri günlerdir aralıksız sürdürülüyordu.

GÜNLERDİR SÜREN ARAMALARA DEV KADRO KATILDI

AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda devletin pek çok birimi seferber oldu. Arama faaliyetlerine İl Jandarma Komutanlığı, Van Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timleri, Van Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri, Siirt, Bitlis ve Erzurum AFAD ekipleri ile Diyarbakır Jandarma dalgıç ekipleri katıldı. Yaklaşık 170 personelin görev yaptığı, köylüler ve Karakaya'nın yakınlarının da destek verdiği çalışmalarda Murat Nehri boyunca hem su altında hem de su üstünde kapsamlı taramalar gerçekleştirildi. Dalgıçların ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla Alparslan-1 ve Alparslan-2 barajlarından nehre yapılan su akışı da geçici bir süreyle tamamen durduruldu.

CANSIZ BEDENİNİ KIYIDA AMCASI BULDU

8 gündür umutla sürdürülen arama çalışmaları, bugün nehir kıyısında yapılan tarama faaliyetleri sırasında acı bir sonla noktalandı. Berat Karakaya'nın cansız bedeni, nehre düştüğü konumun yaklaşık 4 kilometre ilerisinde kıyı taraması gerçekleştiren amcası tarafından fark edildi. Ekipler vasıtasıyla sudan çıkarılan küçük Berat'ın cenazesi, olay yerinde cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerin ardından, otopsi işlemleri yapılmak üzere Muş Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yetkililer, olayla ilgili başlatılan adli incelemenin sürdüğünü bildirdi.