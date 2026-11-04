Muş'ta kontrolden çıkan kamyonetin virajda takla atması sonucu meydana gelen feci kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Muş merkeze bağlı Kızılağaç beldesinin Kurtuluş mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Batman istikametinden Muş yönüne doğru seyir halinde olan İ.A. idaresindeki 48 UU 358 plakalı kamyonet, keskin viraja girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Kaza yerine hızla ulaşan ekiplerin hurdaya dönen araçta yaptığı ilk kontrollerde, yolculardan F.A. ve A.A.’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada araç içerisinde sıkışarak yaralanan sürücü İ.A. ile araçtaki diğer yolcular A.A. ve M.A., ekiplerin yoğun çalışması sonucu çıkarıldı. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.