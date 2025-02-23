Türk halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu, sevenleri ile İzmir'de buluştu. Güçlü sesi, duyguları mest eden şarkı sözleriyle Eroğlu İzmir'de kulaklarda silinmeyecek izler bıraktı.
Türk halk müziği usta ismi senelere meydan okuyarak İzmir'de sevenleriyle bir araya gelerek unutulmayacak konsere imza attı.
İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) gerçekleştirilen konserde, birçok eseriyle geniş dinleyici kitlesine hitap eden Eroğlu, geleneksel Türk müziğinin ezgilerini sanatseverlere sundu.
Repertuvarında halk türkülerine yer veren Eroğlu, bağlamasıyla müzikseverlerden alkış aldı.