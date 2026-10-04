Yıldırım Belediyespor güreş sporcusu Yusuf Taha Turp, 26 Eylül'de İstanbul'da düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı izlemek için ailesiyle birlikte İstanbul'a gitti. Turp, burada fenalaşınca Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç güreşçinin beynine pıhtı attığı belirlendi. Yoğun bakımda tedaviye alınan Turp, bu sabah yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLMUŞTU Adnan Menderes İmam Hatip Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Yusuf Taha Turp'un, bu yıl düzenlenen U13 Türkiye Şampiyonası'nda serbest ve grekoromen stilde şampiyon olduğu öğrenildi. Turp'un cenazesinin ailesi tarafından teslim alınarak Bursa'ya getirileceği, yarın düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verileceği belirtildi.

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