İktidarın 'çerçeve yasa' olarak kamuoyuna takdim ettiği açılım yasası için Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeler yapılıyor.

Konuyla ilgili partisinin görüşünü açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Bu yasa Cumhuriyet'e karşı bir kalkışmadır. Yeminimize sadık kalacağız, hayır diyeceğiz. Amaç Erdoğan'ı ömür boyu başkan yapmak" dedi.

Dervişoğlu'nun konuşmasından öne çıkan satır şöyle:

'DEVLETİ İÇTEN İÇE ÇÜRÜTÜYORSUNUZ'

Bugün bu kürsüden bir kez daha ifade ediyorum. Bu iktidar, elinde tuttuğu yetkiyi bir yapım ruhsatı gibi değil, devleti içten içe çürüten bir tadilat ruhsatı gibi kullanmaktadır. Bu süreç boyunca ne yapıldığını millet aslında çok iyi gördü. Biz de ilk günden beri, haftalar süren komisyonculuk oyununun, süslü kelimelerin, büyük lafların ve kirli propagandaların arkasındaki iç ve dış emellerin ne olduğunu, ne yaşandığını Türk milletine her vesileyle anlattık.

'ÖCALAN ONAYLADI, MİLLETTEN GİZLENDİ'

Nihayetinde bu kanun teklifi, İmralı'daki terör hükümlüsünün onayından geçerken Türk milletinden gizlendi, hatta imzalayanlar dahi içerikten habersizdi. Şimdi bu kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi mi hazırlamıştır ki onun onayına sunulmaktadır? Meclis, sürecin başındaki gibi sadece bir tescil makamına indirgenmiştir. Türk milletinin hüküm mührü, onun bilgisi ve rızası dışında cebren kullanılmıştır.

Teröristlerden ve terör örgütü mensuplarından başka kimin işine yarıyor? Hiç düşündünüz mü? Onlara özgürlük ve imtiyazdan gayri vatandaşa ne getiriyor? Hiç hesabını yaptınız mı? Diyarbakırlıya, Vanlıya, Batmanlıya, Hakkari'liye iş mi veriyor bu yasa? Şırnaklıya, Bingöllüye, Bitlisliğe, Siirtliğe ekmek mi kazandırıyor?

Şimdi bu kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi mi hazırlamıştır ki onun onayına sunulmaktadır? Meclis, sürecin başındaki gibi sadece bir tescil makamına indirgenmiştir. Türk milletinin hüküm mührü, onun bilgisi ve rızası dışında cebren kullanılmıştır.

Bu kanun hükmü İmralı'daki terör hükümlüsünün onayından geçerken Türk Milletinden gizlendi. Bu kanun teklifini TBMM mi hazırlamıştır ki onun onayına sunulsun.

'BU NEYİN AÇILIMI?'

Diyarbakırlıya, Vanlıya, Batmanlıya, Hakkariliye iş mi veriyor bu yasa? Şırnaklıya, Bingöllüye, Bitlisliye, Siirtliye ekmek mi kazandırıyor? Urfalının, Mardinlinin, Muşlunun tarlasındaki bereketi mi arttırıyor? Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşayan gençlere yeni umutlar mı yeşertiyor? Neyin açılımı bu, hiç kendinize sordunuz mu?

'ERDOĞAN'I ÖMÜR BOYU BAŞKAN YAPMAK İSTİYORLAR'

Amaç, Erdoğan'ın ömür boyu Cumhurbaşkanı kalabilmesinin önünü açmaktır. Madde koyarak kendinizi koruyamazsınız. İhanetin zaman aşımı yoktur. Yargılanacaksınız."