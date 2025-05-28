İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yeniden adaylık yolu açacak kim varsa ona el uzattığını söyledi. Recep Tayyip Erdoğan’ın bir daha aday olabilmesinin yolu ve yöntemi yoktur. Onun dışında tevessül edeceği her yol hem yasadışıdır hem de gayr-ı meşrudur"

Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, "Sayın Erdoğan, ona bir kez daha adaylık yolu açacak kim varsa ona el uzatıyor. Diyor ki, 'Benim yeniden aday olmak gibi bir derdim yok.' Herkes gibi ortağı da 'Gidemezsin, bırakamazsın, sensiz olmaz' repliğini sarf ediyor. Oysa işin aslı başka." düşüncesini dile getirdi. Dervişoğlu şu ifadeleri kullandı:

-Sayın Erdoğan aslında diyor ki, 'Ben bütün tedbirleri aldım, şirket gibi yönettiğim devleti, terör örgütleriyle eşitledim, DEM’i koalisyonumuza ortak yaptım, olası rakiplerimizi de içeri attırdım, canımı sıkana soruşturma açtırıyorum. Dolayısıyla, benim yeniden aday olmak gibi bir derdim yok. Ben zaten gereken her şeyi yaptım, geriye prosedürler kaldı' diyorSiyaset iddiadır, sözdür ama bir de milletin devletiyle yaptığı toplumsal sözleşme vardır ki, adı anayasadır.

"BİR DAHA ADAY OLABİLMESİNİN YOLU VE YÖNTEMİ YOK"

Buradan bir kere daha hatırlatıyorum, o sözleşmeye göre, yani anayasaya göre Recep Tayyip Erdoğan’ın bir daha aday olabilmesinin yolu ve yöntemi yoktur. Onun dışında tevessül edeceği her yol hem yasadışıdır hem de gayr-ı meşrudur"