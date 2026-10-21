İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Ankara milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın istifasını istedi.

Fakıbaba'nın 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin açıklamasına tepki gösteren Dervişoğlu, "'Ne mutlu Türk’üm diyene' diyemeyen birinin aramızda yeri yoktur. Siyasi namusun gereği olarak, Ak Parti’den istifa ederken takındığı ve tarafımızdan da takdir edilen tutumu yeniden sergilemesini diliyor, partimizden ve milletvekilliğinden istifasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

BUGÜN HEM PARTİDEN HEM DE VEKİLLİKTEN İSTİFA EDECEK

Dervişoğlu'nun çağrısının ardından Sözcü yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Fakıbaba, bugün hem partiden hem de milletvekilliğinden istifa edeceğini belirtti.

Saymaz, Fakıbaba ile yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Dervişoğlu’nun istifa çağrısı üzerine İyi Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba ile konuştum. Fakıbaba, şöyle dedi: “Bugün hem partiden hem milletvekilliğinden istifa dilekçemi derhal gönderiyorum. Genel başkanımız madem böyle istemiş, bunu yapacağım. Her işte bir hayır vardır.”

Fakıbaba, şöyle devam etti: “Dervişoğlu’na yaptığı çabalardan dolayı yürekten teşekkür ediyorum. İyi Parti’ye girdiğim zaman da düşüncelerden farklılık olan biriydim. Barış süreci geldiği zaman partide fikrimi belirtiyordum, zarar vermemek adına ses çıkarmıyordum.”"

'BARIŞ SÜRECİ'NİN YANINDAYIM DEMİŞTİ'

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, bugünkü yazısında Fakıbaba ile görüşmesini aktarmış ve Fakıbaba'nın partisiyle anlaşamadığını söylemişti.

Fakıbaba, "Parti içinde muhalefetimi yaptım. Grubu bozmamak için evet dedim. Ama gönlümden geçen bu değildi. Gençliğimden beri liberal bir insanım. Kanı kanla yıkamazlar, suyla yakarlar. İYİ Parti’ye geçerken ‘Ne mutlu Türk'üm diyene’ dememişimdir. ‘Türkiye milliyetçisiyim’ demişimdir. Terörsüz Türkiye sürecinin olumlu sonuçlanacağına inanıyorum. Sonuçlanmazsa devlet gereğini yapar. Barış sürecinin yanındayım" ifadelerini kullanmıştı.