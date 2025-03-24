İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Çanakkale Lapseki Meydanında düzenlediği iftar programına katıldı.

İftar öncesi bölgedeki esnafı ziyaret eden Dervişoğlu, esnafın bayramını kutladı.Programa Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek de katıldı. İftar sonrası gündeme dair açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, Genel Başkan olduğu günden beri adliye, karakol ve cezaevi gezmekten bıktığını belirtti.

Dervişoğlu, konuşması esnasında bir vatandaşın "Artık bir şey yapın" diyerek feryat etmesi üzerine vatandaşı yanına davet etti.

Vatandaşın elindeki belediyenin iftariyelik torbasını alıp gösteren Dervişoğlu, "Belediye başkanımızın kurduğu helal iftar sofrasından hanesine yemek götürüyor. Utan Recep Tayyip Erdoğan utan" dedi.

Dervişoğlu, "Türkiye bu hale gelmiş. Türkiye bu hale gelmiş siz Dervişoğlu konuşsun diye bekliyorsunuz. Memleket konuşuyor, vatandaş feryat ediyor. Bu sesi duymayanlara yazıklar olsun diyorum" ifadelerini kullandı.