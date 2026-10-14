İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Dervişoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin en büyük vurgunu konuşuşsun istedik. Meclis'i kapattık kaçtılar. Gerçeklerden kaçmak istemeleriyle milletin de gerçekleri öğrenmesini istemez. Bu fikirle Halk TV'ye kayyum atadı. Artık atılan adımlar hukuki adım olmaktan çıkmıştır. Kendi partisinden olmayana kayyum, kendi gibi düşünmeyen demokratik derneklere, kanallara kayyum! Bu iktidarın son çırpınışlarını izliyoruz. Hakikatin önünde hiçbir şey duramaz.

FO VURGUNU TEPKİSİ

FETÖ gitti ama hırsız bitmedi. Fon soruşturmasında sistemin ve suçluların hesap vermesini sağlayacak bir yol izlenmeli. Denetimsizlikle beslenen , fark edilmiş gibi yapılan büyük bir vurgunla karşı karşıyayım. Bu iş organizedir.

Bu kadar büyük bir vurgun siyasi ve hukuk zırhı olmadan nasıl büyüyebilir? İktidar halen kaçak dövüşüyor. Bir kanun teklifi getirmek zorunda kaldılar. Bu işin faturası kamu bankalarına ve milletin sırtına yüklenemez.

Bu soygun nasıl yapılabildi? Kim hısım akrabasına tüyo vermek için kullandı. Böyle bir suç hiçbir halının altına sığmaz.

Ayrıntılar gelecek...