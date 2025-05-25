İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bir dizi ziyarette bulunmak için Karabük’e geldi. Dervişoğlu’nun ilk durağı Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği oldu.

Misafir defterini imzalayan Dervişoğlu, "İstiklal ve istikbalimizi borçlu olduğumuz kahramanlarımıza minnet ve şükran duymak bir vazife, hatıra ve emanetlerine sahip çıkmak da boynumuzun borcudur. Şehitlerimizin manevi huzurunda saygıyla eğiliyor, gazilerimize esenlikler diliyorum” ifadelerini kaydetti.

Ardından Karabük'e geçen Dervişoğlu burada partisinin İl Divan Kurulu toplantısında konuştu.

TEHDİT EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Dervişoğlu, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine karşı çıktığı için MHP’liler ve Ülkü Ocakları tarafından tehdit edildiğini belirterek, geri adım atmayacağını söyledi.

"EN BÜYÜK FELAKET ERDOĞAN"

Erdoğan’ın nüfus artış hızındaki düşüşü ‘felaket’ olarak tanımlamasına ilişkin Dervişoğlu, “Bugün iş başındakiler hepimize kaç çocuk yapacağımızı buyuruyorlar ama onları nasıl bakacağınıza dair herhangi bir şey söylemiyor… Cumhurbaşkanı da şikayetini ifade ederken ‘tarihimizde görülmemiş bir felaket’ olarak tanımlıyor bu durumu. Sayın Cumhurbaşkanımıza göre bir büyük felaketle karşı karşıyayız. Evet doğrudur ama Türkiye’nin 23 yıllık yanlış yönetimin sonunda bu noktaya gelmiştir. Eğer bunu doğru bir biçimde değerlendirmemiz gerekirse bir felaketle karşı karşıya olduğumuzd a gerçektir ama bu memleketin başına yüzyılın son çeyreğinde gelen en büyük felaket Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat kendisidir. Ekonomik sorunlarla alakası yok diyor. Kendi sözleriyle söylüyorum, milli gelirimiz bugünden daha da düşükken nüfus daha çok artıyormuş. Dolayısıyla siz ekonomik sıkıntılardan ötürü nüfusumuzun artış hızında düşüş olduğuna inanmayın diyor. Evet doğru milli gelir bundan azdı, ekonomik sıkıntılar geçmiş dönemde de yaşandı. Ama vatandaşının devlete güveni vardı. Çünkü o zaman iş başında Recep Tayyip Erdoğan değil başkaları bulunuyordu” şeklinde konuştu.