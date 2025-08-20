İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu’nun burnunda tespit edilen iyi huylu tümör ameliyatla alındı.
Geçen hafta rahatsızlık nedeniyle hastaneye başvuran Dervişoğlu, operasyonun ardından evde beş gün dinlendi.
Gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:
İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, geçen hafta burnundaki rahatsızlıktan ötürü hastaneye gitti.
Burnunda tümör tespit edildi.
İyi huylu olduğu anlaşılan bu tümör ameliyatla alındı.
Evde beş gün istirahat eden Dervişoğlu, parti mesaisine başladı.
Dervişoğlu’na geçmiş olsun.