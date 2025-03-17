İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği iftar programına katıldı.

Zeytinburnu'ndaki İl Başkanlığı binası önünde partililerle ve yurttaşlarla iftar yapan Dervişoğlu, daha sonra konuşma yaptı.

Erken seçim tartışmalarına değinen Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gerginlikleri beslediğini vurgulayarak, iktidarın bu tür tartışmalarla seçim kazanma stratejileri izlediğini söyledi.

'GERGİNLİKLERİN TARAFI OLMAYACAĞIZ'

Dervişoğlu, "Biz asla bu oyuna gelmeyeceğiz, gerginliklerden beslenmeyeceğiz. Gerginliklerin tarafı olmayacağız. Yapay tartışmalardan iktidarın beslenmesinin zeminini oluşturmayacağız" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun diploması üzerinden yapılan tartışmalara da değinen Dervişoğlu, "Diplomasının varlığı tartışılan bir Cumhurbaşkanı, 23 yıldır bu ülkeyi yönetiyor ama kimse ağzını açmadı. Bugün Ekrem İmamoğlu ile ilgili, yarın bir başka siyasi kimlikle ilgili birtakım tartışmalar belli ki kamuoyunun gündemine taşınacak" diye konuştu.

Dervişoğlu, kamuoyunda isimleri geçtiğini belirterek "İmamoğlu, Yavaş ve İYİ Parti'nin adayı da yarışsın" dedi.

'YENİ SÜREÇ' VE 'KURUCU ÖNDER' TEPKİSİ

Dervişoğlu, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın örgüte silah bırakma ve tasfiye çağrısına ilişkin "İYİ Parti, Türkiye'nin üniter devlet yapısının tartışmaya açılmasına asla izin vermeyecek" dedi.

Ayrıca Öcalan'la ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kullandığı "kurucu önder" ifadesine tepki gösteren Dervişoğlu, Bahçeli'yi PKK'nın jargonunu sahiplenmekle suçladı.

Dervişoğlu şöyle devam etti:

"*Şimdi kendisini savunuyor. ‘Bu bir teknik tanımdır. Bunun patenti bizde değil. Bu PKK denen örgütün bir jargonu' diyor. Bu patentin Bahçeli'ye ait olmadığını biz de biliyoruz. Bizim merak ettiğimiz patentin kime ait olduğu da değil.

*Sen Devlet Bahçeli, PKK'ya ait olan bu jargonu nasıl bu kadar içselleştirdin de Türk milletine karşı kullanıyorsun, anlayamadığımız budur. Sen PKK'nın jargonunu hangi ara bu kadar sahiplendin de ‘PKK'nın kurucu önderi' sıfatlamasını yapmaya kalkışıyorsun. Bu, fikri bir ayrışmanın temelini oluşturur.

*Buradan açıkça ilan ediyorum. Milliyetçi ülkücü camiayla birlikteliğimiz devam ediyor ama Bahçeli'yle bu saatten sonra fikren ayrılıyoruz. Beni, milliyetçi ülkücü camia içerisinde dostluklarıyla iftihar ettiğim arkadaşlarım doğru anlar.

*Onların müktesebatında PKK'nın dilini milliyetçilik içerisine taşımak yoktur. Dolayısıyla benim duyduğum rahatsızlığın katbekat fazlasını onların duyduğunu da biliyorum.

*Bunun hesabının da gün gelecek, Bahçeli'ye sorulacağını buradan söylüyorum. Ben fikren Devlet Bahçeli'yle ayrışıyorum, camiayla alakalı bir sorunum yok. Bunun hesabını, milliyetçi harekete gönül verenlerin Bahçeli'ye sormasının arzusunu taşıyorum."