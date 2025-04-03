Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, burada ziyaret edecekleri kişileri partili arkadaşlar aralarında bölüştüklerini belirterek, bu kapsamda İmamoğlu ve Özdağ'la kendisinin görüştüğünü söyledi.

Bu görüşmelerden elde ettikleri bilgileri birleştirip daha sonra kamuoyuyla paylaşacaklarını dile getiren Dervişoğlu, bir kısmı gözaltında veya tutuklu olan gençlerin dava ve gözaltı süreçlerini partisinde oluşturdukları hukuk kuruluyla yakinen takip ettiklerini anlattı.

Dervişoğlu, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmaması durumunda Silivri'de tutuklu bulunmayacağını ve diplomasının iptal edilmeyeceğini söyledi.

Özdağ'la İYİ Parti'de birlikte çalıştıklarını aktaran Dervişoğlu, onun hak ve hukukunun takipçisi olacaklarını dile getirdi.

Dervişoğlu'nun açıklamaları şöyle:

'İMAMOĞLU CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLMASAYDI...'

Ekrem Bey’i ziyaret ettim. Açık ve net olarak söylüyorum, sadece siyasi gerekçelerle planlanmış operasyonların kurbanı olarak içeride yatıyor. Cumhurbaşkanı adayı olmasaydı ne Silivri’de tutuklu olurdu ne de diplomasını iptal edecek aymazlık yaşanırdı.

'ÜMİT ÖZDAĞ REHİN ALINDI'

Keza Sayın Ümit Özdağ, Zafer Partisi’nin genel başkanı, geçmiş dönemlerde İYİ Parti’nin içinde birlikte çalıştık. Yani ailece kendisiyle hukukumuz olan bir arkadaşımız. Benim ve dava arkadaşlarımın da aynı zamanda kardeşidir kendisi. Siyasetteki yeri ve konumu önemli değil. O da vermiş olduğu siyasi mücadele çerçevesinde bugün Silivri’de rehin alınmış durumdadır. Dolayısıyla onlarında hak ve hukukunun takipçisi olacağız. Burada sizlerin de vesilesiyle kamuoyuna da bir mesaj vermek istiyorum; hukuk ve siyasi tarih okuyanlar Bastille Hapisanesi baskınını bilirler. Bastille Hapishanesi’nin baskını Fransız İhtilali döneminde yaşanmıştır. Orada da bir hapishaneden bahsedilir, Bastille Hapishanesi’nden ki o hapishane mutlak monarşinin en belirgin sembolüdür. Bastille Hapishanesi’nin baskınında 7 tutuklu kurtarılmıştır ama Bastille Hapishanesi’nin işgali ve baskını hukuk ve demokrasi tarihine monarşinin yıkılışının öncüsü olarak geçer. Dolayısıyla bugün Silivri’de inşa edilmiş düzeni Bastille Hapishanesi’ne benzetiyorum. Bastille Hapishanesi nasıl o zamanlar monarşinin sembolüyse o dönemlerde bugün de Silivri tek adamlığın ve otokrasinin sembolü haline dönüşmüştür.