İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

27 HAZİRAN'DA TANDOĞAN'DA MİTİNG

Teröristbaşı Abdullah Öcalan’a 'özgürlük' talebiyle DEM Parti'nin 27-28 Haziran tarihlerinde Diyarbakır, İstanbul, Mersin ve Van'da miting düzenleyecek olmasına tepki gösteren Dervişoğlu, 27 Haziran'da vatandaşları Ankara Tandoğan Meydanı'na davet etti. Dervişoğlu, "Türk bayrağını alan gelsin, ben de elimde Türk bayrağıyla gelenleri karşılayacağım. Gelincik tarlası gibi olacak" diye konuştu.

'NE BUTLANMIŞ BE ARKADAŞ'

Son dönemde kamuoyunda tek bir siyasi gündemin öne çıkarıldığını belirten Dervişoğlu, “İki haftadır sabahtan akşama, akşamdan sabaha kadar her kanalda tek bir gündem var. Bu gündem salt bir parti meselesi, şahısların çekişmesi olarak ele alınıyor. Ekranları seyredince sanarsınız ki ülkenin başka bir derdi yok” ifadelerini kullandı.

Ekonomiden güvenliğe birçok sorunun görmezden gelindiğini savunan Dervişoğlu, “Enflasyon ve hayat pahalılığı ortadan kalkmış, ekonomi tıkır tıkır işliyor, gençler geleceklerine güvenle bakıyor, kadınlarımız ve çocuklarımız sokakta güven içinde yaşıyor öyle mi? İnsan ‘ne butlanmış be arkadaş’ diyesi geliyor” dedi. İktidarı hedef alan Dervişoğlu, “Milletimizin gözüne kasten perde indiriliyor. Kimdir sebebi? İktidar ve ortaklarıdır. Buna ses etmeyenlerdir” diye konuştu.

'İKTİDAR KENDİNİ YİYEN BİR YILAN'

İYİ Parti’nin kuruluş amacına vurgu yapan Dervişoğlu, “Biz bu idrakle kurulduysak o menzile varmadan vallahi durmayacağız, billahi durmayacağız” ifadelerini kullandı. Mevcut yönetimi sert sözlerle eleştiren Dervişoğlu, “Bugün iktidar kendi kendini yiyen bir yılan vaziyetindedir. Bozukluğu düzeltemiyor çünkü eğrilik kendisinden kaynaklanıyor. Türkiye boğazına kadar çamura bulanmış haldedir” dedi.

'DEVLETİN NİZAMININ ÇİVİSİ ÇIKMIŞTIR'

Konuşmasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni de eleştiren Dervişoğlu, yaşanan ekonomik ve toplumsal sorunların temelinde bu sistemin olduğunu savundu. “Yaşadığımız tüm krizlerin, sokaktaki buhranın, cüzdandaki yangının tek sebebi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’dir” diyen Dervişoğlu, “Devlet nizamının çivisi çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, İYİ Parti’nin çözüm adresi olduğunu belirterek, “Biz buradayız. Varlığımız bu oyunların panzehiridir. İktidarımız Türkiye için yegâne kurtuluş reçetesidir” dedi.

'MİLLETİ DELİRTMEK Mİ İSTİYORSUNUZ?'

İktidarın uygulamalarına tepki gösteren Dervişoğlu, “Milletin partisine çöküyorsunuz, sonra vatandaşa ‘neden sokağa çıktı’ diyorsunuz. Belediyelere çöküyorsunuz. İşçinin maaşını vermiyorsunuz, sonra ‘niye grev yaptın’ diye soruyorsunuz” ifadelerini kullandı. Toplumsal gerilime dikkat çeken Dervişoğlu, “Hepimiz itidalli olalım. Yüce Meclis’in itibarını kirletmeyelim. Arı kovanına durmadan neden çomak sokuyorsunuz? Kör göze parmak sokmanın maksadı nedir? Milleti bu kadar öfkelendirmenin sebebi nedir?” dedi. Açıklamalarının devamında sert eleştirilerini sürdüren Dervişoğlu, “Milleti delirtmek, isyan ettirmek neden?” diye sordu.