Ordu Fatsa’daki Hz. Hamza Camisi’nde düzenlenen cenaze töreninde Bekar ailesine başsağlığı dileklerini ileten Dervişoğlu, hemşehrileriyle de bir araya gelerek selamlaştı.

Cenazenin ardından ilçe merkezinde yürüyüş yapan Dervişoğlu, vatandaşlarla sohbet etti. Cumhuriyet Meydanı’nda açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, ziyaretinin siyasi bir amacı olmadığını belirterek, Karadeniz programı öncesinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki illeri ziyaret ettiğini hatırlattı. Bayram öncesinde memleketinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Dervişoğlu, vatandaşların bayramı huzur içinde geçirmesi temennisinde bulundu.

Memleketinde bulunmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade eden Dervişoğlu, çocukluğunun geçtiği sokaklarda büyüdüğünü belirterek, “Sevenlerimin duasına layık olmaya çalışan bir memleket evladıyım. Allah hiçbirimizi utandırmasın” dedi.