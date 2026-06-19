İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Now TV’ye yaptığı açıklamada erken seçim ve baskın seçim tartışmalarını değerlendirdi. Türkiye siyasetinde her ihtimalin mümkün olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, siyasi partilerin olası tüm gelişmelere karşı hazırlıklı olması gerektiğini ifade etti.

Dervişoğlu, “Türkiye’de her şey olabilir. Elbette baskın seçim de olabilir ve siyasi partiler olması muhtemel her şeye karşı hazır olmak durumunda” dedi. 2028 yılında yapılması planlanan seçimlerin öne çekilmesinin de erken seçim anlamına geleceğini savundu.

Erken seçim tartışmalarının ilk gündeme geldiği dönemde yaptığı uyarıları hatırlatan Dervişoğlu, seçim çağrılarının zamanlamasının yanlış olması halinde bunun iktidarın iştahını kabartabileceğini söyledi. 2024 yılında yaptığı değerlendirmelere atıfta bulunan Dervişoğlu, gerçekleşmesi mümkün olmayan önerilerin muhalefetin vaatlerini yerine getiremediği algısını doğurabileceğini ve bunun toplum nezdinde bir ön kabule dönüşmesinin doğru olmadığını dile getirdi.

Geçmişte yaptığı uyarıların bugün yaşanan gelişmelerle örtüştüğünü belirten Dervişoğlu, “Bunu bir erken uyarı sistemi olarak görebilirsiniz. Hangi konuda uyardıysak, bugün ortaya çıkan sonuçlar ve sorunlar o uyarılarla örtüşüyor” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesi tartışmalarına da değinen Dervişoğlu, mevcut Anayasa’ya göre Cumhurbaşkanı’nın iki kez seçilebileceğini hatırlattı. Erdoğan’ın üçüncü kez seçildiğini belirten Dervişoğlu, dördüncü kez aday olabilmesinin ancak erken seçimle mümkün olabileceğini savundu.

Erken seçim çağrılarının bu açıdan önemli sonuçlar doğuracağını ifade eden Dervişoğlu, “Bu imkân ancak erken seçimle sağlanabilir” dedi. 2028 seçimlerinin nisan ayına çekilmesine yönelik tartışmalara da değinen Dervişoğlu, seçim tarihinin öne alınmasının da Anayasa’nın arkasından dolanmak anlamına geleceğini ileri sürdü.

“14 Mayıs mevcut seçim tarihidir. Bunu bir ay öne almak da erken seçimdir ve kanunun, Anayasa’nın arkasından dolanmak anlamına gelir” diyen Dervişoğlu, “Zamanında seçim yapılacaktır demek, Cumhurbaşkanı bir daha aday olamaz demekle eş değerdir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Dervişoğlu, CHP’ye ilişkin mutlak butlan kararıyla ilgili de değerlendirmede bulunarak, bu kararın iktidarın seçimi kazanmak için attığı adımlardan biri olduğunu öne sürdü.