TBMM Adalet Komisyonu, AKP İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığında "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ni görüşmek üzere toplandı.

Komisyonda Çerçeve Yasa tartışmaları devam ederken İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, SÖZCÜ TV ekranlarına açıklamalarda bulundu.

Dervişoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Komisyon çalışmaları devam ediyor biz de arkadaşlarımız da taleplerimizi ilettik. Bir bölümü reddedildi bir bölümü de yeniden gündeme getirilmek üzere arkadaşlarımız tarafından dile getirilecek"