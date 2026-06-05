İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Mersin’in Mut ilçesinde düzenlenen 64. Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali’nde gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hukuk, adalet ve demokrasi ilkelerinin korunmasının önemine işaret eden Dervişoğlu, siyasi rekabetin seçim sandığında sonuçlanması gerektiğini ifade etti.

Konuşmasında Türkiye’de hukuk devleti anlayışının güçlendirilmesi gerektiğini belirten Dervişoğlu, yargının siyasi süreçlerin bir parçası haline getirilmesinin demokrasi açısından risk oluşturduğunu söyledi. Bir kişinin görevde kalmasını sağlamak amacıyla anayasal ve hukuki kuralların zorlanmasının kabul edilemeyeceğini dile getiren Dervişoğlu, millet iradesinin her türlü siyasi hesabın üzerinde olduğunu kaydetti.

Adalet duygusunun zedelenmesinin toplumsal yapıyı da olumsuz etkilediğini vurgulayan Dervişoğlu, “Adaletin zarar gördüğü yerde demokrasinin sağlıklı işlemesi mümkün değildir” değerlendirmesinde bulundu.

Siyasi partilerin birbirlerinin düşmanı değil, rakibi olduğunu ifade eden Dervişoğlu, farklı görüşlerin demokratik zeminde yarışmasının esas olduğunu belirterek, “Rekabetin sonucu mahkeme salonlarında değil, milletin önüne konulan sandıkta belirlenmelidir” dedi.

Geçmişte yaşanan darbeler, olağanüstü dönemler ve yargı kararlarına da değinen Dervişoğlu, tarih içinde birçok kararın toplum vicdanında tartışmalı hale geldiğini hatırlatarak, hukukun evrensel ilkelerden uzaklaşmaması gerektiğini söyledi.

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Dervişoğlu, vatandaşların geçim sıkıntısı, üreticilerin maliyet baskısı ve gençlerin gelecek kaygısı gibi sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirtti. Türkiye’nin mevcut sorunlarını aşabilecek güce sahip olduğunu ifade eden Dervişoğlu, değişimin demokratik yollarla ve sandık aracılığıyla gerçekleşeceğini savundu.