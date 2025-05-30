9 Mayıs'ta yapılan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) genel kurulunda başkanlığa seçilen Burhan Özdemir, Türkiye ekonomisine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ŞİMŞEK'E SAHİP ÇIKTI

BBC Türkçe'ye konuşan Özdemir, son günlerde iktidar medyası tarafından hedef alınan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e sahip çıktı. Şimşek'in "Türkiye için şans olduğunu" belirten Özdemir, Şimşek'le özdeşleşen Orta Vadeli Program'ın (OVP) da "sonuç verdiğini" söyledi.



'TÜSİAD'A SORUŞTURMA AÇILMASINDA SORUN YOK'

TÜSİAD'ın Şubat ayındaki eleştirileri sonucu derneğin bazı yöneticileri hakkında soruşturma açılmasında usulen sorun görmediğini belirten Özdemir; TÜSİAD'a negatif bir yaklaşımının olmadığını, "TÜSİAD'lı iş adamlarıyla daha fazla bir araya gelmeye ihtiyaçları olduğunu" belirtti.



Özdemir, TÜSİAD sürecine ilişkin "O gün sesli şekilde dillendirilen bu açıklamaların perde arkasında tam ne kastedildiğini bu ülkenin savcıları sormak zorunda. Kaldı ki bir tutuklama yok. Ben esasta hata görmüyorum." ifadelerini kullandı.



'19 MART'IN EKONOMİYE ETKİSİ HIÇKIRIK KADAR OLDU'



19 Mart'ta aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda ismin gözaltına alınmasının ardından ekonomide yaşanan dalgalanmaya ilişkin konuşan Özdemir, yaşananların Türkiye ekonomisine önemli bir zarar vermediğini savundu.



Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı, eski ekonomi bakanı Nihat Zeybekçi de, "19 Mart süreci tabii ki ekonomiye zarar verdi" sözlerine yanıt veren Burhan Özdemir, "Ekonomi ekseninde hiç etkisi olmadı demek belki yanlış olur" dedikten sonra ""Ama Türkiye ekonomisi artık o kadar büyük ki insan vücuduyla örneklemek gerekecek olursa bunun hıçkırık ya da öksürük kadar etkisi olmuştur. Bir nevi hızlı şekilde üzerinizden atabildiğiniz bir etkisi olmuştur." şeklinde konuştu.





