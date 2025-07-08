Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, CNBC-e'de katıldığı programda ekonomi gündemine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özdemir, özellikle döviz kuru ve faiz politikalarının ihracat ve üretim üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

'45 TL ALTI SAĞLIKLI DEĞİL'

Dolar kurunun mevcut seviyesinin ihracatçılar açısından yeterli olmadığını belirten Özdemir, yıl sonuna kadar kurun 45 TL’nin altına inmemesi gerektiğini söyledi. “Kur şu an ihracatçının istediği seviyede değil. Daha serbest bırakılması gerektiğini, biraz daha artış göstermesinin uygun olacağını düşünüyoruz. Beklentiler 43–45 bandında. Ancak biz ihracatçı açısından 45’in altını sağlıklı bulmuyoruz” ifadelerini kullandı.

Özdemir, yalnızca ihracatçıların değil, iç piyasaya üretim yapan işletmelerin de döviz kuru politikasından doğrudan etkilendiğini vurguladı. İthalatın ucuz kalmasının yerli üretimi olumsuz etkilediğine dikkat çeken Özdemir, "Yerli üreticiler, düşük kur nedeniyle rekabette zorlanıyor" dedi.

MERKEZ BANKASINA FAİZ ÇAĞRISI

Para politikaları konusunda da görüş bildiren MÜSİAD Başkanı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) temmuz ayında 350–400 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasının ekonomik büyüme açısından kritik olduğunu belirtti.

“Faiz indirimi eylüle kalırsa bu, ekonomi için geç kalınmış bir hamle olur” diyen Özdemir, yatırım ve üretimin sürdürülebilirliği açısından daha düşük faiz ortamının zorunlu hale geldiğini savundu.