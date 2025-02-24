Başkan Donald Trump’ın üst düzey danışmanı Elon Musk, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, bu hafta itibarıyla ofise dönmeyen devlet çalışanlarının idari izne çıkarılacağını duyurdu.

Musk, "Başkan Trump’ın işe dönüş emrini görmezden gelenler bir ay içerisinde işten çıkarıldı" diyen sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, binlerce memurun işine son verdiğini duyurdu.

Trump yönetiminin çalkantılı dönüşüyle sarsılan ABD memurları için zor günler hız kesmeden devam ediyor. Pazartesi günü birçok çalışandan, görevlerini Elon Musk’a açıklamaları istendi. Musk, "bu maile iş tanımlarıyla cevap vermeyenler, istifa etmiş sayılacak" açıklamasını yaptı.

ABD MEMURLARI NE YAPACAĞINI BİLEMİYOR

Trump tarafından federal bütçeyi azaltmakla görevlendirilen Musk, devlet memurlarının saat 23:59’a kadar iş tanımlarını içeren bir özet sunmasını talep etti.

Adalet Bakanlığı, Federal İletişim Komisyonu ve Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi çalışanlarını bu talebe uymaya çağırırken, Savunma, İç Güvenlik, Eğitim, Ticaret ve Enerji Bakanlıkları çalışanlarına Musk’ın talebine yanıt vermemeleri yönünde talimat verdi.

Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, başlangıçta çalışanlarına Musk’ın e-posta ile ilettiği emre uyma çağrısı yaptı ancak daha sonra "talimatın amacına en iyi nasıl uyum sağlanacağına" karar vermek için süreci askıya aldı.

Tüketici Finansal Koruma Bürosu çalışanları da Musk’ın e-postasını aldı ancak daha önce işlerini durdurmaları emredildiği için nasıl bir adım atmaları gerektiği belirsiz kaldı.

TESTERELİ MUSK

Musk, X platformunda yaptığı bir paylaşımda, "Bu e-postayı ciddiye almayanlar kısa süre içinde kariyerlerine başka bir yerde devam edecekler" diyerek çalışanları uyardı.

Musk, Trump’ın geçen ay verdiği ofise dönüş emrine uymayan federal çalışanların bu hafta itibarıyla idari izne çıkarılacağını belirtti. ABD’nin en zengin kişisi olan Musk, 2,3 milyonluk federal memur kadrosunda büyük bir delik açıyor.

Bu süreçte 20 binden fazla çalışan işten çıkarıldı, 75 bin çalışana ise gönüllü istifa paketi teklif edildi. Kesintiler, bankacılık memurlarından park görevlilerine kadar birçok kamu çalışanını etkiledi. Bazı hayati görevlerde, hükümet işten çıkardığı personeli yeniden işe almak zorunda kaldı.

Trump yönetimi, Pazar akşamı yaptığı açıklamada ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’ndan (USAID) 1.600 çalışanın işten çıkarılacağını ve kalan personelin büyük çoğunluğunun izne çıkarılacağını duyurdu.

Trump, ajansın finansmanını ve operasyonlarını büyük ölçüde durdurmuş durumda. Bu karar, küresel insani yardım çalışmalarını kaosa sürükledi. İşten çıkarmalar, yıllardır istikrarlı maaşlarına güvenen binlerce federal çalışanın mali geleceğini belirsiz hale getirdi.