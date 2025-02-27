Donald Trump, ikinci döneminin ilk tam kabine toplantısında, yönetiminin federal hükümeti ciddi şekilde küçültmeye odaklandığını vurguladı.

Toplantıda, dünyanın en zengin insanı ve Trump üst düzey danışmanı Elon Musk, hükümet harcamalarında önemli kesintiler yapılmazsa “Amerika’nın iflas edeceğini” öne sürdü. Ancak bu iddiasını destekleyen herhangi bir kanıt sunmadı.

Toplantıda kabine üyelerinin katkısı sınırlı kaldı. Bunun yerine, kabinede resmi bir görevi olmayan ancak kendisini yönetimin "teknik destek sağlayıcısı” olarak tanımlayan Musk’ın yürüttüğü küçültme çabaları ön plana çıktı.

Musk önerisiyle Federal kurumlara, Mart ortasına kadar “geniş ölçekli işten çıkarmalar” içeren planlar sunmaları talimatı verilmiş durumda.

Ancak Musk, toplamda kaç federal çalışanın işten çıkarılmasının hedeflendiği konusunda net bir rakam vermedi. Sadece “iyi iş yapan ve kritik görevleri yerine getiren” çalışanları tutmak istediklerini belirtti.

Trump ise, Musk'ın liderliğini yaptığı işten çıkarma çabalarını övdü. Daha fazla devlet memurunun işten çıkartılması gerektiğinin altını çizdi.

'ABD İFLASIN EŞİĞİNDE'

Musk'ın fiili lideri olduğu ancak resmi başkanı olmadığı “Hükümet Verimliliği Departmanı” (DOGE) olarak adlandırılan ekibin, 2026 mali yılına kadar bütçe açığını 1 trilyon dolar azaltmayı hedeflediğini söyledi.

Trump, DOGE ile seçim kampanyası döneminde vadettiği 2 trilyon dolarlık kesintiyi şimdiden yarıya indirmiş durumda.

Musk, bu hedefe ulaşmak için her gün 4 milyar dolar tasarruf edilmesi gerektiğini iddia etti. Musk, “2 trilyon dolarlık bütçe açıklarıyla bir ülkenin ayakta kalması mümkün değil” diyerek ulusal borcun faiz ödemelerinin artık savunma harcamalarını geçtiğini ve bu durumun devam etmesi halinde ülkenin fiilen iflas edeceğini öne sürdü.

Trump ve Musk, federal çalışanlara gönderilen ve önceki hafta içinde gerçekleştirdikleri beş başarıyı listelemelerini isteyen e-posta hakkında da konuştu.

Bazı kurum yöneticileri, ulusal güvenlik gerekçesiyle bu talimatı görmezden gelmeleri için çalışanlarına çağrıda bulunmuştu.

Musk, e-postanın bir performans değerlendirmesi amacı taşımadığını, “gizli çalışanları” tespit etmeye yönelik bir yoklama olduğunu söyledi.

E-postanın Trump’ın onayıyla gönderildiğini belirtti. Kabine üyelerinin bu durumdan habersiz olduğu anlaşılıyor.

Musk, direktifin güncellendiğini ve çalışanlara yanıtlarında gizli görevler üzerinde çalıştıklarını belirtme seçeneğinin sunulacağını söyledi. Trump, toplantı sırasında bütçeyi dengeleme ve ulusal borcu ödeme taahhüdünü yineledi.

Ancak önceki yönetimi, 10 yıllık dönemde borcu 8,4 trilyon dolar artırmıştı. 2016 kampanyasında, sekiz yıl içinde ulusal borcun tamamen ortadan kaldırılacağı sözü vermişti.

ABD YARDIMLARININ YÜZDE 92'Sİ KESİLİYOR

Toplantı boyunca Trump konuşma süresinin büyük kısmını kendisi aldı. ABD uluslararası yardımlarının yüzde 92 oranında kesileceğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı Çarşamba gecesi yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin tüm federal kurumlarda bütçe kesintisine giderek yaklaşık 60 milyar dolar tasarruf etmek amacıyla dış yardımla ilgili hibelerde yüzde 92 oranında kesintiye gideceğini doğruladı.

Bunun yanında Trump, Avrupa ülkelerinin Ukrayna’ya yapılan yardımları geri alacağını öne sürdü. Ancak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu iddiayı Oval Ofis’te yapılan bir görüşmede doğrudan yalanlamıştı.

Trump, Avrupa Birliği’nden ithal edilen ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi getirme niyetini açıkladı. “AB, Amerika’yı kandırmak için kuruldu” diyerek kararın alındığını ve çok yakında duyurulacağını söyledi. Özellikle otomobil ithalatına yönelik ek vergiler uygulanacağını belirtti.

Trump, Kanada ve Meksika’ya yönelik ek tarifeleri ise bir ay erteledi. 4 Mart’ta yürürlüğe gireceği açıklanan tarifelerin 2 Nisan’a ötelenmesine karar verdi. Aynı zamanda Kanada’nın bir ABD eyaleti olması gerektiği yönündeki görüşlerini yineledi.