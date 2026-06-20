Uzay teknolojileri devi SpaceX'in rekor kıran halka arzı (IPO), kurucu ve CEO Elon Musk'ın şirketteki kişisel hissesinin değerini 1 trilyon doların üzerine çıkardı. Ancak bu tarihi adımla devasa kazançlar elde eden tek isim Musk değil. Şirketin borsaya görkemli girişi, binlerce çalışanı milyoner yaparken, erken dönem yatırımcılar ve emektar yöneticilerden oluşan dar bir grubun hisselerini ise milyar dolarlık devasa servetlere dönüştürdü.

TARİHİ ÇIKIŞIN ARDINDAN HALA YÜZDE 37 ARTIŞTA

SpaceX’in halka arz edildiği ilk haftada yatırımcılar, Musk'ın şirket için belirlediği büyük hedeflere ortak olmak adına adeta bir yarış içine girdi. Her ne kadar son birkaç günde piyasadaki heyecanın bir miktar durulmasıyla kazançların bir kısmı geri verilse de SpaceX, geçtiğimiz hafta gerçekleşen tarihi çıkışından bu yana hâlâ %37 yukarıda seyrediyor.

Hafta içinde piyasa değeri e-ticaret devi Amazon'u ve kısa süreliğine de olsa Microsoft'u geride bırakan SpaceX, perşembe günkü kayıpların ardından 2,43 trilyon dolar piyasa değeriyle kapanış yaparak yeniden Amazon'un hemen altına geriledi. FactSet verilerinden yararlanan CNBC, erken dönem yatırımcılardan şirketin üst düzey yöneticilerine kadar SpaceX'te hissesi 1 milyar doları aşan diğer milyarderleri listeledi.

Büyük bölümü firmanın müşterilerine ait olmak üzere, yaklaşık 96,6 milyar dolarlık devasa bir SpaceX hissesini elinde bulunduran Valor Equity Partners listenin başında yer alıyor. Şirketin kurucusu, CEO'su ve Musk'ın uzun yıllardır yakın iş ortağı olan Antonio Gracias, şu anda SpaceX yönetim kurulunda görev yapıyor.

Musk ile 20 yılı aşkın süre önce, yakın zamana kadar Donald Trump’ın yapay zekâ ve kripto yöneticisi olarak görev yapan risk sermayedarı David Sacks aracılığıyla tanıştığını belirten Gracias, daha önce Tesla yönetim kurulunda da yer almıştı. Gracias, geçtiğimiz yıl Trump yönetiminin federal iş gücünü, düzenlemeleri ve hükümet harcamalarını azaltmayı hedefleyen DOGE (Hükümet Verimliliği Bakanlığı) çalışmalarında da Musk ile birlikte mesai harcamıştı.

Musk'ın ilk girişimlerinden biri olan PayPal'ın kurucu ortaklarından Luke Nosek, 2008 yılından bu yana SpaceX yönetim kurulunda yer alıyor. Şirketteki hisselerinin toplam değeri 6,3 milyar dolara ulaşan Nosek, Peter Thiel ile birlikte Founders Fund ve ardından Gigafund adlı risk sermayesi şirketlerinin kuruculuğunu üstlendi. Nosek ayrıca, Google tarafından satın alınmadan önce yapay zekâ şirketi DeepMind’ın da yönetim kurulu üyesiydi.

SpaceX'in ilk işe alımlarından biri olan Gwynne Shotwell, şu anda şirketin başkanı ve operasyondan sorumlu başkanı (COO) olarak günlük işleyişi yönetiyor. Nosek gibi en büyük bireysel hissedarlardan biri olan Shotwell'in şirketteki payı 2,4 milyar dolar değerinde.

Halka arz gününde CNBC'ye verdiği özel röportajda Shotwell, şu ifadeleri kullandı:

"Kendimi Musk’ın yapılması gerekenleri yapmasına yardımcı olan bir ortak gibi hissediyorum. Ben işin günlük operasyonel süreçlerine odaklanırken, o üst düzey stratejiye ve derin teknik detaylara odaklanıyor."

2014-2021 yılları arasında SpaceX'te yaşam destek sistemleri mühendisi olarak çalışan Nathan Silvernail ise Shotwell için, "Elon vizyonu belirliyor, o ise bu vizyonun hayata geçmesini sağlıyor. Şirketi ayakta tutan ve finansman sağlayan operasyonel yürütmeyi o yönetiyor. Müşteri toplantılarını yapan, ilişkileri kuran ve sözleşmeleri imzalayan isim Shotwell'dir" diyerek başarılı yöneticinin şirketteki kritik rolünü vurguladı.

SpaceX'e 2011 yılında katılan Bret Johnsen, şirketin mali işlerden sorumlu başkanı (CFO) olarak görev yapıyor. Şirketin uzun vadeli finansal stratejilerinden ve mali operasyonlarından sorumlu olan Johnsen, SpaceX öncesinde Broadcom ve Mindspeed Technologies gibi çip üreticisi devlerde çalışmıştı. Johnsen'ın SpaceX'teki hisselerinin güncel değeri ise 1,2 milyar dolar olarak kaydedildi.