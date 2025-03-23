

Göstericilerin pankartlarında dünyanın en zengin adamı Musk'ın fotoğrafları bulunan protestoculara, gösterinin önünden geçen arabalar korna çaldı. Başkan Donald Trump , ülkenin başkentinde binlerce çalışanı bulunan federal hükümetin küçültülmesi çabalarına liderlik etmesi için Musk'ı atadı .

Trump, Musk'ı, şu ana kadar 2 milyondan fazla kişiden oluşan federal sivil iş gücünde 100.000'den fazla işin kesilmesini denetleyen Hükümet Verimliliği Bakanlığı adlı bir görev gücüne liderlik etmesi için görevlendirdi . DOGE ayrıca dış yardımların dondurulması ve binlerce program ve sözleşmenin iptali için de baskı yaptı .

Washington'daki bayinin dışında protestoya katılanlardan Melissa Knutson, "Sevinçle dışarı çıkıyoruz ve diğer insanlara yalnız olmadıklarını gösteriyoruz" dedi.

Protestocular Los Angeles gibi diğer ABD kentlerinin yanı sıra, Trump yönetiminin Kanada mallarına uyguladığı gümrük vergilerini artırmasının ardından bazı Kanadalıların ABD ürünlerini satın almamaya yemin ettiği Toronto gibi yurt dışında da gösterilere katıldı.

Edmunds verilerine göre , protestoların öncesindeki haftalarda sürücüler bu ay rekor sayıda Tesla TSLA.O elektrikli araç ticareti yaptı .

Tesla hissesi Ocak ayındaki zirvesinden neredeyse yarı yarıya düştü. Trump'ın Kasım ayında seçilmesinin ardından hisseler, Tesla'nın yeni yönetim altında robotaksiyi devreye almasının daha kolay olacağı umuduyla fırladı.

Trump yönetimi bu hafta kundakçıların birçok Tesla bayisini ve şarj istasyonunu hedef aldığını söyledi . Cumartesi günü Washington'daki protestoda herhangi bir şiddet olayı bildirilmedi.