Polisin yüzlerce kişinin katıldığını söylediği protesto, Trump yönetiminin sözde Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın (DOGE) başında bulunan milyarder Musk'ı hedef alan ülke çapında düzenlenen "Tesla Takedown" gösterilerinin bir parçasıydı.

Çok sayıda protestocu ayrıca elektrikli araç üreticisinin Jacksonville, Florida, Tucson, Arizona ve diğer şehirlerdeki showroom'larına akın ederek trafiği engelledi, slogan attı ve "Bir Tesla Yakın: Demokrasiyi Kurtarın" ve "ABD'de Diktatörlere Hayır" yazılı dövizler salladı.

Dünyanın en zengin kişisi Musk, federal hükümeti küçültmek için benzeri görülmemiş bir girişimde bulunuyor ve bu girişim binlerce çalışanın işten çıkarılmasına ve yüzlerce yardım sözleşmesinin ve federal kiralamanın feshedilmesine yol açtı.

Tesla ve Beyaz Saray sözcüsü, Cumartesi gecesi telefon ve e-posta yoluyla yorum alma girişimlerine hemen yanıt vermedi.

Bazı durumlarda federal kurumlar, işten çıkarılan kilit çalışanları geri işe almaya çalışmak zorunda kaldı. Bunlar arasında Amerika'nın nükleer silahlarından sorumlu olanlar, kuş gribi salgınıyla mücadele etmeye çalışan bilim insanları ve elektrik tedarikinden sorumlu yetkililer de vardı.

Trump'ın 20 Ocak'ta göreve gelmesinden bu yana 2,3 milyon federal çalışanın en az 100 bini, satın alma tekliflerini kabul etti veya işten çıkarıldı.

Organizatörler actionnetwork.org internet sitesinde yaptıkları açıklamada, "Musk'ın amiral gemisi şirketi Tesla'da harekete geçiyoruz" dedi ve insanları Tesla hisselerini satmaya ve "grev saflarına katılmaya" çağırdı.

"Musk'ı Tesla'dan ayırmak bu yönetime ve onun ayrıcalıklarına karşı anlamlı bir darbe olurdu çünkü bu onların en değer verdiği şeye, paraya ve güce karşı bir darbe olurdu," diye yazdı aktör ve film yapımcısı Alex Winter bir Rolling Stone makalesinde. Winter sosyal medyada protestoları organize etmeye yardım ettiğini yazdı.