Elon Musk, ABD seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'yi desteklemek için yaklaşık 445 milyon dolar harcayarak modern tarihin en büyük özel siyasi bağışçısı oldu, ancak milyarderin bu büyük yatırımı, beklediği sonucu getirmedi. Cumhuriyetçiler, seçimlerde Demokratlar karşısında ağır bir yenilgi aldı.

Seçim sonuçlarını değerlendiren Musk, yaşananları esprili bir dille yorumladı. X hesabından yaptığı paylaşımda, seçimlere müdahale etmek amacıyla tasarladığı "uzay lazerlerinin" bu kez işe yaramadığını söyledi.

Musk, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Görünüşe göre seçimlere müdahale etmek için tasarladığım 'uzay lazerlerim' bu sefer işe yaramadı."

Milyarder, Teksas valilik seçimlerinin sonuçlarına da değindi. Veri merkezlerine yönelik eleştirileriyle tanınan Demokrat aday Gina Hinojosa'nın beklenmedik zaferi üzerine Musk, veri merkezlerinin uzaya taşınması fikrinin artık daha cazip göründüğünü belirtti.

MUSK'IN SİYASİ YATIRIMLARININ GELECEĞİ MERAK KONUSU

Axios'un haberine göre, Teksas'taki siyasi dengelerin değişmesi, Musk'ın eyalette faaliyet gösteren şirketlerine yönelik planlarını etkileyebilir. Ayrıca seçim yenilgisinin, milyarderin 2028'deki seçim kampanyalarına ne kadar para ayıracağı konusunda da belirleyici olabileceği değerlendiriliyor.

Musk'ın bundan sonraki siyasi yatırımlarına ilişkin nasıl bir yol izleyeceği ise henüz bilinmiyor.

ABD SEÇİMLERİNDE DEMOKRATLARIN TARİHİ BAŞARISI

ABD seçimlerinde Demokratlar önemli bir zafer elde ederek Temsilciler Meclisi ve Senato'daki Cumhuriyetçi çoğunluğunu sona erdirdi. Üstelik Demokratlar, uzun yıllardır Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu eyaletlerde de dikkat çekici sonuçlar aldı.

Maine, Teksas, Kansas, Kuzey Carolina, Güney Carolina, Iowa ve Ohio'da elde edilen başarılar, seçimlerin en dikkat çekici gelişmeleri arasında yer aldı. Teksas'ta 38 yıl, Kansas'ta ise 90 yıl sonra ilk kez Demokratların kazandığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Demokratları seçim başarısından dolayı tebrik etti ve birlikte çalışmayı umduğunu söyledi. Ancak Demokratların işbirliğine yanaşmaması durumunda, önlerine gelecek tüm yasal düzenlemeleri veto etmekle tehdit etti.