Teknoloji dünyasının en tartışmalı isimlerinden Elon Musk, yarı iletken sektöründe taşları yerinden oynatacak yeni hamlesini duyurdu.

Musk; Tesla, SpaceX ve xAI operasyonlarının çip ihtiyacını karşılamak amacıyla Austin, Teksas'ta "Terafab" projesini hayata geçireceğini belirtti. Tesla ve SpaceX tarafından ortaklaşa yönetilecek olan bu tesis, Musk'ın yapay zeka ve robotik alanındaki iddialı yatırımlarının kalbi olacak.

"KENDİ ÇİPİMİZİ ÜRETMEZSEK GERİDE KALACAĞIZ"

Austin’de gerçekleştirilen lansmanda konuşan Musk, yarı iletken endüstrisinin mevcut üretim hızının, kendi şirketlerinin ihtiyaç duyduğu arzı karşılamaktan uzak olduğunu savundu. Sektördeki ilerlemenin beklentilerinin çok altında kaldığını ifade eden Musk, "Ya Terafab’ı kuracağız ya da çipsiz kalacağız. Çiplere ihtiyacımız var, bu yüzden Terafab’ı inşa ediyoruz" dedi. Projenin nihai hedefi, yılda bir terawattlık bilgi işlem gücünü destekleyecek devasa bir üretim kapasitesine ulaşmak.

2 NANOMETRE HEDEFİ VE STRATEJİK KONUM

Henüz kesin bir takvim açıklanmasa da, tesisin ilk etapta her türlü çipin üretilip test edilebileceği "ileri teknoloji fabrikası" olarak faaliyete geçmesi planlanıyor. Tesisin, Tesla’nın Austin’deki genel merkezi ve Gigafactory yakınlarında konumlanacağı belirtiliyor. Musk’ın daha önce işaret ettiği 2 nanometre teknolojisine odaklanması beklenen fabrika, iki ana tip çip üzerine yoğunlaşacak:

Edge ve inferans çipleri: Otonom araçlar, Robotaksi ve insansı robot Optimus için optimize edilecek.

Yüksek güçlü uzay çipleri: SpaceX ve geçtiğimiz Şubat ayında SpaceX bünyesine katılan xAI tarafından kullanılacak.

UZAYDA VERİ MERKEZLERİ VE DEV IPO HAZIRLIĞI

Musk'ın vizyonu sadece yeryüzüyle sınırlı değil. Sunumda, SpaceX’in yörüngeye fırlatmayı planladığı bir milyon veri merkezi uydusundan oluşan sistemin parçası olan "mini" bir yapay zeka veri merkezi uydusu da tanıtıldı. Bu iddialı uzay projelerinin finansmanı için SpaceX’in bu yaz gerçekleşmesi beklenen ve 50 milyar dolar rekor seviyede kaynak yaratması öngörülen halka arzı (IPO) kritik rol oynuyor. Halka arz sonrası SpaceX’in piyasa değerinin 1,75 trilyon doları aşabileceği tahmin ediliyor.

TEKSAS BİR "ÇİP ÜSSÜ" HALİNE GELİYOR

Teksas Valisi Greg Abbott’un da katıldığı etkinlikte duyurulan bu proje, eyaletin küresel bir yarı iletken merkezine dönüşme stratejisini pekiştiriyor. Tesla hali hazırda Samsung, TSMC ve Micron gibi devlerle çalışsa da Musk, bu tedarikçilerin Tesla'nın robotik ve otonom sürüş odaklı yeni rotasındaki talepleri karşılamada yetersiz kaldığını savunuyor. Ancak sektör uzmanları on milyarlarca dolarlık yatırım ve karmaşık makine parkurları gerektiren çip üretiminin, Musk’ın daha önceki geciken vaatleri göz önüne alındığında "oldukça zorlu" bir süreç olacağına dikkat çekiyor.