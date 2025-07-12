Elon Musk'ın şirketi xAI'ın ürettiği Grok, cinnet geçirdikten sonra yeniden kullanıma açıldı. Ancak hakaret etmediği lider bırakmayan ve Adolf Hitler'i öven Grok'a "siyasi güncelleme" de eklendi.

Artık Grok, kullanıcıların siyasi sorularına yanıt verirken doğrudan Musk’ın görüşlerini araştırıyor.

Grok 4 olarak adlandırılan bu yeni model, Çarşamba gecesi tanıtıldıktan sonra bazı kullanıcılar tarafından test edildi.

Modelin, özellikle tartışmalı konularda Elon Musk’ın X platformundaki paylaşımlarına bakarak yanıt verdiği görüldü.

MUSK NE DEDİYSE ONU YAPIŞTIRIYOR

Bağımsız araştırmacı Simon Willison, “Elon Musk bu konuda ne demiş diye X’te arama yaptığını gözlerimle gördüm” dedi.

Grok’un bu davranışı, "çıldıran" önceki sürümünün yarattığı tartışmaların ardından başka bir sorun olarak değerlendiriliyor.

Modelin kullanıcıya açıklamalı bir düşünme süreci sunması hedefleniyor. Ancak bazı yanıtlarında, “Elon Musk’ın bu konudaki görüşü rehber olabilir çünkü etkili bir figür” diyerek doğrudan onun ifadelerini kopyalayıp yapıştırıyor.

Grok, İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili bir soruya yanıt verirken bile Musk’ın görüşlerini kaynak olarak kullanıyor.

xAI SESSİZ

xAI henüz modelin nasıl çalıştığına dair teknik bir döküman yayımlamadı. Şirket ayrıca gazetecilerin sorularını da yanıtsız bıraktı.

Yazılım şirketi Icertis’te baş mimar olan Tim Kellogg, “Geçmişte böyle garip davranışlar sistem yönlendirmeleriyle açıklanabiliyordu ama bu kez bu yönlendirmenin modelin içine gömülü olduğu görülüyor” dedi.

Ona göre Musk’ın, Grok için biçtiği “maksimum gerçeklik” hedefi, Grok’un da kendi değerlerini Musk’ınkilerle aynı sanmasına yol açmış olabilir.

Dolayısıyla model, ‘Sen kimi destekliyorsun?’ sorusunu ‘xAI yönetimi kimi destekliyor?’ gibi anlıyor" olabilir.