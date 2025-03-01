ABD'deki memurların işlerini tasvir etmelerini talep eden e-postadan sonra, hükümet çalışanları şimdi de mesleki başarılarını saymalarını isteyen bir e-posta ile karşılaştı.

Elon Musk tarafından gönderilen benzer bir mesajın devamı niteliğinde olan bu e-posta, bu kez işten çıkarma tehdidiyle gelmedi.

E-postanın başlığı “Geçen Hafta Ne Yaptınız? Bölüm II” oldu. Bu, geçen hafta sonu hükümet çalışanlarına gönderilen ve kendilerinden haftalık yaklaşık beş maddelik bir başarı listesi sunmalarını isteyen mesajın neredeyse aynısıydı.

İlk talep, Trump yönetiminin federal iş gücünü küçültmekle görevlendirdiği Musk’ın sosyal medyada yaptığı bir açıklamanın ardından gelmişti. Musk, mesajı yanıtlamayanların istifalarını sundukları şeklinde değerlendirileceğini söylemişti.

ÜLKE GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR

Cuma günü gönderilen yeni e-posta, Personel Yönetim Ofisi tarafından çeşitli federal kurumlara iletildi. FBI, Genel Hizmetler İdaresi, Savunma, Adalet, Çalışma ve Tarım Bakanlıkları bu bildirimi alan kurumlar arasındaydı.

Çalışanlardan yine yaklaşık beş maddelik bir liste göndermeleri istendi. Ancak bu kez, görevleri gizli veya hassas bilgiler içeren çalışanlara “Tüm faaliyetlerim gizlidir” şeklinde bir yanıt vermeleri talimatı verildi. Ayrıca, çalışanların bu bilgileri her hafta Pazartesi günü gece yarısına kadar teslim etmeleri gerektiği belirtildi.

E-postaların ardından, memurlar arasında belirsizlik büyümeye devam etti. Bazı çalışanlar çalışma saatleri dışında devlet e-postalarına erişemiyor.

Bazı yöneticiler çalışanlarını yanıt vermeleri konusunda teşvik ederken, bazıları bunu yapmamalarını söyledi. Üst düzey yetkililer, Musk’ın talebine uymanın ulusal güvenlik sırlarını açığa çıkarabileceğini belirtti.

Pazartesi öğleden sonra Personel Yönetim Ofisi, kurumlara gönderdiği bir notta, çalışanları bu e-postalara yanıt vermeye zorlamanın gerekli olmadığını bildirdi.

Hafta sonunda belirsizlik devam etti. Savunma Bakanlığı’nın sivil çalışanlarına, yeni e-postanın daha geç bir tarihte geleceği söylendi.

Ancak Cuma gecesi itibarıyla bakanlık çalışanları Personel Yönetim Ofisi'nden e-postaları almaya başlamıştı. Bu kez talimatın doğrudan kurumlar tarafından çalışanlara iletilmesi bekleniyordu.