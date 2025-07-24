2012 yılında kullanıma sunulan Vine, altı saniyelik döngüsel videolar paylaşmaya olanak tanıyan özgün bir platformdu. Twitter, 2013’te Jack Dorsey’nin liderliğinde uygulamayı satın almış, ancak çeşitli iç sorunlar, yatırım eksikliği ve içerik üreticilerine ödeme yapamama gibi nedenlerle 17 Ocak 2017’de kapatılmıştı.

'İÇERİK GELECEĞİ'

Musk, haberi X platformunda (eski adıyla Twitter) duyurdu ve detay vermemekle birlikte tüm içeriğin AI (yapay zekâ) tarafından üretileceğini belirtti. Paylaşım, binlerce yorum aldı. Bir kullanıcı, “AI + kısa video = içerik geleceği” yorumuyla projeye destek verdi.

Bazı kullanıcılar, bu hamlenin yalnızca TikTok’a rakip olmayacağını, aynı zamanda insan içerik üreticilerinin yerini alabileceğini öne sürdü. Ancak Musk’ın Vine’ı yeniden canlandırma fikri yeni değil. Twitter’ı 2022 yılında 40 milyar dolara satın aldıktan sonra, Musk 30 Ekim 2022’de yaptığı bir anketle kullanıcılara “Vine geri gelsin mi?” diye sormuş, oy kullananların yüzde 69’u “Evet” demişti.

Vine, bir dönem 200 milyon aktif kullanıcıya sahipti. Bu platform sayesinde Shawn Mendes, Jake Paul ve Andrew King Bachelor gibi birçok ünlü ismin kariyeri şekillendi.

30 MİLYON DOLARA SATIN ALINMIŞTI

Twitter, Vine’ı yaklaşık 30 milyon dolara satın almış ve kullanıcıların içerikleri kendi takipçileriyle paylaşmasına izin vermişti. Ancak platform, içerik üreticilere ödeme yapma konusundaki sıkıntılar ve yeni yatırımların eksikliği nedeniyle ömrünü tamamlayamamıştı.

Musk’ın Vine’ı yeniden canlandırma fikrine YouTube fenomeni Mr Beast de destek verdi. “Eğer TikTok’la gerçekten rekabet edecek bir versiyon geliştirirsen bu çok eğlenceli olur” diyen fenomen, diğer platformların TikTok’u taklit ettiğini belirterek Vine’ın taklit edilmesi zor bir özgünlükle geri dönmesi gerektiğini söyledi.

2023 yılında Musk, “Vine’ın daha iyi bir versiyonunu geri getirmeliyiz” mesajını paylaşmış, 2024’te ise “Bunu araştırıyoruz” diyerek projeyi rafa kaldırmadığını göstermişti.

Musk’ın bu son açıklaması, geçmişte verdiği sinyallerin somut bir projeye dönüştüğünü gösteriyor. Vine’ın yapay zekâ destekli yeni hali, içerik üretiminde devrim yaratabilir.