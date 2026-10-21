ABD'li milyarder Elon Musk'ın, Ukrayna ordusunun kullandığı Starlink uydu internet hizmetinde hız kısıtlamasına gitme talimatı verdiği öne sürüldü. Wall Street Journal'a (WSJ) konuşan ve konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklar, SpaceX bünyesindeki uydu ağına yönelik bu kararın Ukrayna'nın kullandığı bazı saldırı ve önleme dronlarının işlevini ciddi ölçüde azalttığını iddia etti.

HAVA ARAÇLARI KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kaynaklara göre Musk, geçen hafta Ukrayna yapımı donanımların Starlink ağına bağlanabileceği hızları sınırlandırdı. İddiaya göre uygulama, uydu internetine bağlı çalışan bazı insansız hava araçlarının neredeyse kullanılamaz hale gelmesine yol açtı.

TRUMP'LA DA GÖRÜŞTÜ

WSJ'ye konuşan kaynaklardan ikisi, ABD Başkanı Donald Trump ile Musk'ın hız kısıtlaması kamuoyuna yansıdıktan kısa süre sonra konuyla ilgili telefon görüşmesi yaptığını ileri sürdü. Bir başka kaynak ise ikilinin kısıtlama kararı uygulanmadan önce de bu konuyu görüştüğünü iddia etti.

Kaynaklar ayrıca SpaceX temsilcilerinin, Beyaz Saray'daki yetkililerle iletişime geçerek şirket ile Trump yönetiminin Musk'ın talimatından önce koordinasyon içinde hareket ettiği yönünde ortak bir mesaj oluşturmayı amaçladığını öne sürdü. İddiaya göre Musk, hız sınırını devreye almadan önce Trump dahil çok sayıda üst düzey yetkiliyle de görüştü.

'KARAR ABD BAŞKANI TARAFINDAN VERİLİYOR'

Trump, daha önce yaptığı açıklamada "Starlink'in Ukrayna ordusuna sağladığı internetin kesilmesi ya da yavaşlatılmasını emrettiği" yönündeki haberlerin doğru olmadığını söylemişti.

Musk ise Starlink'in askeri amaçlarla kullanılan versiyonu StarShield sistemlerinin tamamen ABD hükümetinin kontrolünde olduğunu belirtmiş, hız veya kullanım kısıtlamalarına ilişkin nihai kararın ABD Başkanı tarafından verildiğini ifade etmişti.

ZELENSKİY: STARLİNK TAMAMEN KAPATILMADI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Starlink hizmetinin ülkede bütünüyle devre dışı bırakılmadığını ancak uygulanan hız sınırlamalarının sistemin askeri ve insani amaçlarla kullanımını kısıtladığını açıklamıştı.

Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde konuşan Zelenskiy, Beyaz Saray'dan hizmetin tamamen yeniden sağlanacağı yönünde işaretler aldıklarını bildirmişti.

UKRAYNA'DAN ASKERİ İNTERNET HİZMETİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı'nın savunma teknolojilerinin geliştirilmesinden sorumlu danışmanı Sergiy Beskrestnov da Ukrayna ordusunun kullandığı askeri internet paketinde hız kısıtlamasına gidildiğini duyurmuştu.

Beskrestnov, kısıtlamanın StarShield hizmetinin askeri paketi için geçerli olduğunu belirterek, "Savunma güçlerimize bu sınır hakkında bilgi verilmedi ve bu durum, bir dizi görevin aksamasına neden oldu. Bu gelişme açıkça bir tesadüf değildir ve mevcut siyasi durumla ilgilidir" ifadelerini kullanmıştı.