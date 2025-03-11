X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk, X'te yaşanan uzun süreli erişim sorununa ilişkin çarpıcı bir açıklamada bulundu.

ABD'li milyarder Musk, sorunun çözülmesinin ardından Fox Business Network'e röportaj verdi.

UKRAYNA'YI SUÇLADI

Ne olduğundan "tamamen emin olmadıklarına" işaret eden Musk, "Ancak X sistemini çökertmek için Ukrayna kaynaklı IP adresleriyle büyük bir siber saldırı düzenlendi" ifadesini kullandı.

Öte yandan Musk, şu anda platformda herhangi bir erişim probleminin olmadığını kaydetti.

'SİBER SALDIRI' DEMİŞTİ

Söz konusu kesinti New York yerel saatiyle sabah 06.30 civarında başlamıştı.

X'te yaşanan sorunun "siber saldırı" kaynaklı olduğunu söyleyen Musk, "Her gün saldırıya uğruyoruz ancak bu çok fazla kaynaktan yapıldı. Ya büyük, koordineli bir grup ya da bir ülke buna dahil oldu." ifadelerini kullanmıştı.