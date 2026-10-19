X platformunun sahibi ve SpaceX'in üst yöneticisi Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme oturdu.

Ünlü girişimci, "Gelecek yıl Amerika'daki her çocuğa SpaceX hisselerimden birini vereceğim" ifadelerini kullandı.

Musk, bu vaadinin devamının da geleceğini kaydetti ancak dağıtımın nasıl gerçekleştirileceğine dair teknik detay paylaşmadı.

Paylaşımın ardından milyonlarca kullanıcı yorum yaparken, uygulamanın nasıl hayata geçirileceği konusunda sorular havada ıuçuştu

10 MİLYAR DOLAR HİSSE DAĞATACAK

CNBC'nin aktardığı verilere göre, ABD'de 18 yaşın altında 72 milyon kişi bulunuyor.

Son kapanış fiyatları üzerinden yapılan hesaplamalarda, dağıtılacak hisselerin toplam piyasa değeri 10,5 milyar dolar civarında seyrediyor.

Bu rakam, dünyanın en değerli özel şirketlerinden SpaceX'in kurucusu Musk'ın servetinin küçük bir bölümünü oluşturuyor. Girişimci, şirketin önemli bir kısmına sahip durumda.

ŞİRKETİN DEĞERİ KATLANARAK ARTIYOR

SpaceX, insanlı Mars görevleri ve uydu internet projesi Starlink ile uzay endüstrisinin öncü aktörlerinden biri konumunda.

Şirketin değeri son yıllarda katlanarak artarken, Musk bu varlığını sosyal medyada sıkça gündeme getiriyor.

Mars kolonizasyonu hayaliyle tanınan milyarder, bu jesti gelecek nesillere yönelik bir yatırım olarak sunuyor. Ancak hisselerin çocukların adına mı tutulacağı yoksa velilere mi devredileceği henüz netlik kazanmadı.