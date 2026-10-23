Tesla ve SpaceX'in patronu Elon Musk, CNN'in de sahibi olan Skydance'e 1 milyar dolar yatırım yaptı.

CNBC'nin haberine göre yatırım, Paramount'un Warner Bros'u 110 milyar dolara satın almasının ardından oluşan medya grubunda Musk'a ortaklık payı sağlayacak.

Sermaye katkısı, Apple'ın kurucularından Steve Jobs'ın eşi Laurene Powell Jobs'ın da aralarında bulunduğu mevcut hissedarların yeni yatırımlarıyla birlikte gerçekleştirildi.

YAKLAŞIK 80 MİLYAR DOLAR NET BORÇ

Birleşmenin ardından yaklaşık 80 milyar dolar net borca ulaşan Skydance, yeni yatırımlarla bilançosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Şirket yönetimi, operasyonel verimliliği artırmak için 6 milyar dolarlık maliyet tasarrufu hedefi açıklamıştı.

Habere göre Musk'ın yatırımı, anlaşmaya 40 milyar dolarlık kişisel mali destek sağlayan Oracle'ın kurucusu Larry Ellison üzerindeki finansal baskıyı da hafifletecek.

Skydance'in kontrolünü elinde bulunduran Ellison ile Musk'ın daha önce de finansman ilişkisi bulunuyordu.

Ellison, Musk'ın 2022 yılında Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasına 1 milyar dolarlık destek sağlamıştı.

CNN, HBO MAX VE PARAMOUNT+ AYNI GRUPTA

Paramount ve Warner Bros'un birleşmesiyle oluşan grup; CNN ve CBS News haber ağlarının yanı sıra HBO Max ve Paramount+ dijital yayın platformlarını da bünyesinde barındırıyor.

Harry Potter ve Game of Thrones gibi yapımların arkasındaki stüdyolar da grubun kontrolünde bulunuyor.

CNBC-e'nin aktardığına göre yeni yatırımla Skydance ile Musk'ın sosyal medya platformu X arasında içerik ortaklıkları kurulabileceği belirtiliyor.

Starlink uydu internet hizmetinin sahibi SpaceX ile dijital yayın ve dağıtım alanlarında iş birliği yapılması da olası senaryolar arasında gösteriliyor.

CNN'in yöneticisi Mark Thompson ise yeni yönetimin CNN'in bağımsız gazetecilik anlayışını tam olarak destekleyeceğini ifade etti.