FIFA 2026 Dünya Kupası H Grubu maçında Uruguay ile Yeşil Burun Adaları, ABD’nin Miami kentindeki Miami Stadyumu’nda karşılaştı. Mücadele 2-2’lik eşitlikle sona erdi.

Mücadelenin 21. dakikasında Kevin’in kullandığı frikik ağlarla buluştu. Bu gol aynı zamanda Yeşil Burun Adaları’nın Dünya Kupası tarihindeki ilk golü oldu. Uruguay, 44. dakikada Ronald Araujo ve ilk yarının uzatma dakikalarında Agustin Canobbio'nun golleriyle soyunma odasına 2-1 üstün gitti.

MUSLERA’DAN BÜYÜK HATA

61. dakikada Yeşil Burun bir kez daha beraberlik golünü buldu. Muslera’nın boşa çıktığı topta Helio Varela hatayı affetmedi ve maça beraberliği getirdi. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 2-2 bitti.

Bu sonucun ardından H Grubu'nda İspanya 4 puanla liderliğini sürdürürken, Uruguay ve Yeşil Burun Adaları 2'şer puana yükseldi. Suudi Arabistan ise 1 puanda kaldı. Grubun son hafta maçlarında Uruguay ile İspanya, Suudi Arabistan ile Yeşil Burun Adaları karşı karşıya gelecek.